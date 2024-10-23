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Saraybosna'da NATO Ortaklıkları 360 Sempozyumu Düzenlendi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da NATO Ortaklıkları 360 Sempozyumu gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 13:20
Saraybosna'da NATO Ortaklıkları 360 Sempozyumu Düzenlendi

Saraybosna'da NATO Ortaklıkları 360 Sempozyumu

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosnada, "Hibrit Zorluklar Zamanında Ortaklık" başlığı altında "NATO Ortaklıkları 360 Sempozyumu" düzenlendi. Bu etkinlik, NATO tarafından organize edildi ve Bosna Hersek'in Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı tarafından desteklendi.

Katılımcılar ve Mesajlar

Sempozyuma, üye ülkelerin sivil ve askeri temsilcilerinin yanı sıra yerel yetkililer de katılım sağladı. Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo, yaptığı konuşmada, Bosna Hersek'in güvenilir bir ortak olduğunu vurgulamayı amaçladıklarını ifade etti.

Kristo, Balkanlar'da güveni ve istikrarı savunan ülkelerle bir araya geldiklerini belirterek, "Bosna Hersek, barışın ve güvenliğin paha biçilemez değerler olduğunu çok iyi bilmektedir. Dayton Barış Anlaşması'na dayanan egemenliğimizi birlikte korumalıyız," dedi.

Dış Politika ve NATO Üyeliği

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, NATO üyeliğinin dış politikalarında birinci öncelik olduğunu belirtti. NATO'nun Bosna Hersek'teki varlığının önemli olduğunu dile getiren Konakovic, "Hedefimiz NATO'ya tam üyelik. Yatırımcılar için güvenli bir ortam sağlamalıyız," diye ekledi.

NATO Yetkililerinin Görüşleri

NATO Siyasi İşler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Javier Colomina, Balkanlar'ın batı bölgesindeki ülkelerin NATO için stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti. Colomina, "Barışı zayıflatmaya yönelik girişimlere izin vermeyeceğiz," şeklinde konuştu.

NATO Çok Alanlı Kuvvet Geliştirme Başkan Yardımcısı Placido Torresi, stratejik konularda işbirliğinin önemine değinerek, partner ülkelerin askeri güç kapasitelerini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

NATO Ortaklıkları 360 Sempozyumu yarın sona erecek.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Hibrit Zorluklar Zamanında Ortaklık" başlığıyla "NATO...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Hibrit Zorluklar Zamanında Ortaklık" başlığıyla "NATO Ortaklıkları 360 Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Hibrit Zorluklar Zamanında Ortaklık" başlığıyla "NATO...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Hibrit Zorluklar Zamanında Ortaklık" başlığıyla "NATO Ortaklıkları 360 Sempozyumu" gerçekleştirildi.

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