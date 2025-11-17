Saraybosnalı Anne Dzenana Sokolovic'ten 'İnsan Turizmi' İçin Ateş Eden Keskin Nişancılara Tepki

Saraybosnalı anne Dzenana Sokolovic, "insan turizmi" amacıyla ateş eden keskin nişancılara tepki gösterdi

Bosna Hersek'te savaş sırasında karnındaki bebeği ve 7 yaşındaki oğlu Nermin Divovic'i kaybeden Saraybosnalı anne Dzenana Sokolovic, kuşatma yıllarında Saraybosna'ya gelerek sivillere para karşılığı ateş eden yabancılara sert tepki gösterdi.

Sokolovic, 18 Kasım 1994'te kayınvalidesinin evinden dönerken Bosna Hersek Tarih Müzesi yakınlarında üzerlerine ateş açıldığını anlattı. Ateşin o dönemde Sırp güçlerinin kontrolünde olan Grbavica tarafından geldiğini belirten Sokolovic, "Keskin nişancıydı. Mermi karnımdan girip, diğer yandan çıktı ve yukarıdan oğlumun başına isabet etti. Oracıkta öldü" dedi.

Kaybın acısı ve adalet çağrısı

Kızının kendisiyle birlikte hayatta kaldığını, ancak oğlunun morgda olduğunu daha sonra öğrendiğini anlatan Sokolovic, yaşadığı trajediyi şu sözlerle dile getirdi: "Günahsız çocuğumu öldürdüler. Yedi yaşındaydı, yaşını yeni almıştı. Eve dönüyorduk. Ne diyeceğimi bilmiyorum."

Savaş sırasında Sırp güçlerine para ödeyerek sivilleri "eğlence amacıyla" canlı hedef olarak kullanan yabancılara lanet okuyan Sokolovic, "Bununla ellerine ne geçti. Allah onlara gün yüzü göstermesin" diye konuştu. Sorumluların yakalanıp cezalandırılmasını isteyen Sokolovic, "Onlar için dileğim, asla çıkamasınlar. Bizi öldürenlerden Allah hesap sorsun. Neredeyse bütün ailemi yok ettiler. Ailemden geriye birkaç kişi kaldı. Onlar da öldü. Artık yalnızım, bir ben, bir çocuğum bir de yüce Allah" ifadelerini kullandı.

Anıt ve uluslararası soruşturma

Sokolovic'in vurulduğu noktanın bulunduğu ana cadde, halk arasında "Keskin Nişancı Bulvarı" olarak anılıyor. Burada oğulları Nermin Divovic için bir anıt yer alıyor; anıtta "18 Kasım 1994'te burada Saraybosna Kuşatması sırasında saldırgan güçlere mensup bir keskin nişancı tarafından 7 yaşında bir erkek çocuğu öldürüldü" ifadesi bulunuyor.

İtalya'da Milano Savcılığı, 1992-95 arasındaki Bosna Savaşı döneminde Saraybosna'ya gelerek Sırp güçlerine para ödeyen ve "eğlence amaçlı" keskin nişancı tüfeğiyle sivillere ateş eden İtalyan vatandaşlar hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturmada, sözde "savaş turizmi"ne katılanların arasında İtalyanların yanı sıra Amerikalılar, Kanadalılar ve Rusların da yer aldığı belirtilmişti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yaklaşık 4 yıl süren kuşatma sırasında toplam 11.541 kişi hayatını kaybetmiş, bunun 1.601'i çocuktu. Öldürülen çocuklardan onlarcası keskin nişancı kurşunuyla yaşamını yitirmişti.

BOSNA HERSEK'TE SAVAŞ SIRASINDA KARNINDAKİ BEBEĞİ VE 7 YAŞINDAKİ OĞLU KESKİN NİŞANCI ATEŞİYLE ÖLDÜRÜLEN SARAYBOSNALI ANNE DZENANA SOKOLOVİC, SAVAŞ SIRASINDA BATI ÜLKELERİNDEN GELİP EĞLENCE İÇİN PARA KARŞILIĞINDA SARAYBOSNALI SİVİLLERE ATEŞ EDENLER İÇİN "GÜN YÜZÜ GÖRMESİNLER" DEDİ.