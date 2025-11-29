Sarı Hoca Mehmet Nuri Turan'ın Hikâyesi Öğretmenlerle Buluştu

Din alimi 'Sarı Hoca' lakaplı Mehmet Nuri Turan'ın hayatı ve eğitim çalışmaları, Biyografi Akademisi'nde öğretmenlere aktarıldı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 13:47
Sarı Hoca’nın yaşamı Biyografi Akademisi’nde anlatıldı

Balıkesir çevresinde adı anıldığında dört hocadan biri olarak gösterilen ve Dursunbey-Balıkesir arasında trenlerde çocuklara din eğitimi verdiği bilinen Sarı Hoca lakaplı Mehmet Nuri Turan’ın hayatı, Milli Eğitim Müdürlüğü Biyografi Akademisi etkinliğinde öğretmenlerle paylaşıldı.

Etkinlikte kimler yer aldı?

Biyografi Akademisi'nin 2025 - 2026 Eğitim Öğretim Yılı üçüncü faaliyeti Balıkesir Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte konuk konuşmacı olarak yer alan eğitimci yazar Salih Dülger, Sarı Hoca'nın biyografisini detaylarıyla ele aldı ve elde ettiği bilgileri öğretmenlerle paylaştı.

Hayatı ve eğitimi

Dülger, Sarı Hoca'nın 1899 doğumlu olduğunu ve doğduğu dönemin Balkan Savaşları'na denk geldiğini belirtti. O yıllarda yaşanan yoğun göç dalgası içinde Sarı Hoca'nın ailesinin de Balkanlar'dan göç ederek ilk olarak İnegöl'e yerleştiği aktarıldı. Medrese eğitimine Bursa Büyükorhan'da başlayan Sarı Hoca'nın, medrese öğrenimini tamamlayıp müderris olduğu, ardından 1940'tan itibaren insan yetiştirmeye kendini adadığı ifade edildi.

Eğitim çalışmaları ve yöntemi

Dülger, Sarı Hoca'nın köy köy dolaşarak halkı aydınlatma çabası içinde olduğunu ve insanlarla buluştuğu yerlerde ahlaki yapının farklılık gösterdiğini vurguladı. Sarı Hoca'nın gittiği yerlerde kendi geliştirdiği bir sistemle Arap alfabesini 4 aylık sürede öğretebildiği dile getirildi. Ayrıca dönemin şartlarında Dursunbey-Balıkesir arasında trenlerde çocuklara din eğitimi verdiği bilgisi paylaşıldı.

Kimlik ve isim bilgisi

Etkinlikte Sarı Hoca'nın asıl adının Mehmet Ruhi olduğu ve soyadı olarak Turhan aldığı da katılımcılara aktarıldı.

Öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği anlatımda, Dülger Sarı Hoca'yı "çok önemli ve değerli bir şahsiyet" ve "bir dava adamı" olarak nitelendirdi.

