Sarıgöl'de Bacaya Sıkışan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Sarıgöl'de Cumhuriyet Mahallesi Tatar Sokak'ta bacaya sıkışan kedi, Sarıgöl İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle zarar görmeden kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 14:54
Olay ve Müdahale

Sarıgöl'de Cumhuriyet Mahallesi Tatar Sokaktaki bir evin bacasından gelen sesleri duyan vatandaşlar, durumu Sarıgöl İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi.

Bacada mahsur kaldığı belirlenen kedi için kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, dikkatli ve titiz bir çalışma yürüttü.

Kurtarma ve Uyarı

İtfaiye personeli, bacanın içine sıkışan kediyi zarar vermeden çıkararak sağ salim doğaya yeniden saldı.

Ekipler, benzer vakalarda vatandaşların zaman kaybetmeden itfaiyeye haber vermesinin önemine dikkat çekti.

