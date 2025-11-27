Sarıgöl'de Bacaya Sıkışan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Olay ve Müdahale
Sarıgöl'de Cumhuriyet Mahallesi Tatar Sokaktaki bir evin bacasından gelen sesleri duyan vatandaşlar, durumu Sarıgöl İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi.
Bacada mahsur kaldığı belirlenen kedi için kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, dikkatli ve titiz bir çalışma yürüttü.
Kurtarma ve Uyarı
İtfaiye personeli, bacanın içine sıkışan kediyi zarar vermeden çıkararak sağ salim doğaya yeniden saldı.
Ekipler, benzer vakalarda vatandaşların zaman kaybetmeden itfaiyeye haber vermesinin önemine dikkat çekti.
