Sarıgöl'de Beklenen Yağışlar Üzüm Bağlarına Can Suyu Oldu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde uzun süredir beklenen sağanak yağışlar, üreticilerin yüzünü güldürdü. Etkili yağışlar özellikle üzüm bağları ve ekili alanlarda toprağa can suyu sağladı.

Kuraklık Endişesi Yerini Umuda Bıraktı

Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle yer altı su seviyelerinin düştüğünü ve Buldan ve Afşar barajlarındaki su miktarının azalmasının üreticilerde endişe yarattığı belirtiliyor. Ancak son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, tarım açısından büyük önem taşıyor.

Üzüm üreticisi Ahmet Tosun yağışlar hakkında şunları söyledi: "Bu yağmurları özledik. Sağanak halinde yağıyor, toprak emerek kalıcı hale getiriyor. Böyle yağması çok yararlı olur. Şiddetli olunca sel oluyor, zarara yol açıyor. Allah’ım bereketli yağışlar versin, barajlarımız dolsun."

Çiftçiler, sağanakların hem bağların su ihtiyacını karşılamasını hem de baraj doluluk oranlarına olumlu katkıda bulunmasını umut ediyor. Yetkililer ise yağışların tarıma fayda sağlaması için dengeli yağış düzeninin önemine dikkat çekiyor.

