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Sarıkamış Kayak Merkezi'ne Suni Karlama Sistemi İhalesi Gerçekleştirildi

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yapılacak suni karlama sisteminin ihalesi tamamlandı. Proje, bölgenin kış turizmine katkıda bulunacak.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 17:02
Sarıkamış Kayak Merkezi'ne Suni Karlama Sistemi İhalesi Gerçekleştirildi

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Suni Karlama İhalesi Tamamlandı

Türkiye'nin kış turizmindeki önemli destinasyonlarından biri olan Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde, suni karlama projesinin yapım işi ihalesi gerçekleştirildi. İhale, Kars Valisi Ziya Polat'ın başkanlığında Gazi Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu nisan ayı toplantısında yapıldı.

Vali Polat'tan Açıklamalar

Toplantıda konuşan Vali Polat, Sarıkamış Kayak Merkezi'nin Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Vali Polat, "Geçtiğimiz yıl üzerinde çok konuşulan projesi olmayan bir yatırımdı. İl Özel İdaresi tarafından proje hazırlandı ve bugün ihalesi gerçekleştirildi. Evrakta bir sorun olmazsa 10 gün içinde sözleşmeyi imzalayacağız" dedi.

Vali Polat, projenin hayata geçmesine desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanı ve bakanlıklara teşekkür ederek, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın'a da katkılarından dolayı minnettar olduğunu dile getirdi.

Sarıkamış Kayak Merkezi Karlama Projesinin Detayları

Proje kapsamında, 95 bin metreküp karlama göleti, 64 direk tipi, 8 fan tipi ve 13 fan tipi sabit kar makinesi kullanılacak. Ayrıca, 1, 4 ve 9 numaralı pistler, 40 santimetre yükseklikte kar yağışı sağlamak üzere karlama sistemleri ile donatılacak. Bu sistem, karanlıkta 2 defa karlama yapabilme özelliğine de sahip olacak.

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