Sarıyer'de 2006 Domuz Bağı Cinayeti 19 Yıl Sonra Çözüldü — 3 Tutuklu

Sarıyer'de 2006 "domuz bağı" cinayeti 19 yıl sonra çözüldü

İstanbul Sarıyer'de 17 Aralık 2006'da meydana gelen ve uzun süre faili meçhul kalan "domuz bağı" cinayeti, gelişen adli teknoloji sayesinde aydınlatıldı. Olayla bağlantılı 4 şüpheli gözaltına alınırken, 3 kişi tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı.

Olayın geçmişi

17 Aralık 2006'da Şişli Maslak Oto Sanayi'de tanıtım tabela işi yapan bir iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından ofis katında Yunis Doğan (40)'ın domuz bağıyla bağlanmış ve yarısı yanmış cesedi, alt kattaki alanda ise sekreter Hacer Eginay (23)'ın cesedi bulundu. Eginay'ın 57 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü ve tiner dökülerek ateşe verildiği belirlendi.

Soruşturmanın yeniden açılması ve delil tespiti

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın faili meçhul dosyaların yeniden incelenmesi talimatı üzerine Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dosyayı yeniden açtı. Olay yerinde bulunan deliller, yeni teknolojiyle tekrar incelendi ve Yunis Doğan'ın ayağındaki banttan çıkan parmak izinin Rüstem Ş.'ye ait olduğu tespit edildi. Dönemin HTS kayıtları ve teknik takiplerle olay adım adım aydınlatıldı.

Şüphelilerin tespiti ve ilişkiler

İncelemede Rüstem Ş.'nin olay yerinde olduğu belirlendi; Rüstem ile birlikte Cavit G. ve Mohsen F.'in de aralarında olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmalarda Yunis Doğan ile Mohsen F.'nin olaydan bir yıl önce aynı yerde çalıştıkları, Yunis'in kısmı felç geçiren Mohsen için toplanan yardım paralarının tamamını vermediği iddiası nedeniyle aralarında husumet bulunduğu, ayrıca Mohsen ile Hacer arasında gönül ilişkisi olduğuna dair iddialar öne çıktı.

Şüphelilerin ifadeleri

Gözaltına alınan Rüstem Ş. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadede şunları söyledi: "Gayrettepe polisini karşısında görünce olayı ben unuttum, siz nasıl unutmadınız. Hacer'i de Yunis'i de tanımam. Arkadaşım olan Cavit'le ortak iş yaptık. Onunla telefonda görüştüm. Askerliğimi İzmir'de yaptıktan sonra İstanbul'a geldim. Askerden gelince Mohsen ile tanıştım. Cavit de onu tanır. Birlikte iş yaptılar. Mohsen'e iş aradığımı söyledim. Bana bir adres verdi. Adrese gidip ofise çıktım. Patron olduğu söylenen şahıs vardı. Beni Mohsen'in gönderdiğini söyledim. Tepki gösterdi. Birlikte çalıştıkları sırada alacak verecek meseleleri olmuş. Bir süre sonra işyerine Mohsen ve Cavit geldi. Alt kattan gelen kadın Mohsen'i tanıyordu. Mohsen ile kadın tartışma başladı. Cavit silah çekti. Taraflar arasında tartışma çıktı. Mohsen kadını alt kata götürdü. Ofiste ben, Cavit ve Yunis kaldık. Ne olduğunu sordum. Bağırdım. Alt kata indim Mohsen kadını bıçaklamıştı. Kadına bunların iyi günleri olduğunu söyledi. Kaçtım. Mahalleye gidip internet kafede beklememi söylediler. Sonra geldiler. Haberleri gördüm. Yangının ardından iki ceset çıktığını öğrendim. Bu olayla ilgili kimseye bir şey söylememi yoksa öldürüleceğimi söylediler, korktum."

Polisin banttaki parmak izini hatırlatması üzerine Rüstem Ş.'nin ifadesinde ayrıca, "Yunis'i bantlamaya zorla yardım ettim. Yoksa beni de öldürecekti. Mohsin bana kadın ile geçmişte gönül ilişkisi yaşadığından bahsetti. Ama olay anında panik olduğu için defalarca bıçakladığını söyledi" şeklinde beyanda bulunduğu aktarıldı. Diğer şüpheliler Cavit G. ve Mohsen F. ise ifadelerinde olayı hatırlamadıklarını belirtti.

Adli süreç

Yürütülen soruşturma kapsamında toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Gayrettepe'deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 kişi savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

HACER EGİNAY