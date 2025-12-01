Sarıyer'de Eşinin Altınlarını Kumar Borcu İçin Bozduran Koca, Berberde Yakalandı

Olayın özeti

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, evindeki ziynet eşyalarının çalındığını belirterek polise başvuran Ezgi Ö.'nün altınlarının, eşi Mert Ö. (31) tarafından kumar borcu nedeniyle bozdurulduğu ortaya çıktı. Şüpheli, berberde tıraş olurken yakalandı; kuyumcuda bozdurma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın detayları

Olay, 13 Kasım Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Sarıyer, Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Evindeki ziynet eşyalarının kaybolduğunu fark eden Ezgi Ö., durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı ve güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Yapılan incelemede, ziynet eşyalarının 5 Kasım Çarşamba günü Ferahevler Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda Mert Ö. (31) tarafından bozdurulduğu tespit edildi. Kuyumcuda altınları bozdurma anları ve şüphelinin parayı aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu, şüpheli Mert Ö. erkek kuaföründe tıraş olurken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyette verdiği ifadede eşinin ziynet eşyalarını kumar borcu nedeniyle aldığını belirtti.

Evden hırsızlık suçundan adli işlem yapılan Mert Ö., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

