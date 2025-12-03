Sarıyer'de Hesaba İtiraz Sonrası Mekanı Kurşunladı, Şüpheli Tutuklandı

Olayın Özeti

27 Kasım sabahı saat 06.30'da Sarıyer Huzur Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir eğlence mekanında hesabı yüksek bulduğu gerekçesiyle çalışanlarla tartışan Sami K., darbedilerek mekandan dışarı atıldı. İlerleyen saatlerde geri dönen Sami K., mekana 14 el ateş etti; mekana isabet eden 11 mermi sonucu ölen ya da yaralanan olmazken mekan ve yanındaki iş yerinde hasar oluştu.

Soruşturma ve Yakalama

Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından şüpheliyi tespit etti. Olayın ardından Sivas'ta 3 gün kaldığı belirlenen Sami K., İstanbul'a döndükten sonra Kağıthane'de polis tarafından yakalandı. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sami K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik Kamerası Kaydı

Şüphelinin mekanı kurşunladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyetteki ifadesinde Sami K., mekana eğlenmeye gittiğini, hesabı yüksek bulduğu için çalışanlarla tartıştığını ve darbedilerek dışarı atıldığını beyan etti.

SARIYER'DE EĞLENDİĞİ BİR EĞLENCE MEKANINDA GELEN HESABA İTİRAZ EDEN SAMİ K.(30), GELEN HESABA İTİRAZ ETTİ. ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DARP EDİLEN VE DIŞARI ATILAN SAMİ K., DAHA SONRA GELDİĞİ MEKANI KURŞUNLADI. O ANLAR BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.