Sarıyer'de Yolda Yürürken Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Bahçeköy İnönü Caddesi'nde gece saldırısı

Olay, saat 21.30 sıralarında Sarıyer Bahçeköy İnönü Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, caddede yürüyen Abidin Y. isimli şahıs, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası bacağından yaralanan Abidin Y., yere yığılırken saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abidin Y. hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan delil ve güvenlik kamerası incelemesinin ardından polis, kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Hastanede tedavisi devam eden Abidin Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

SARIYER'DE, YOLDA YÜRÜRKEN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN BİR KİŞİ YARALANDI. KAÇAN SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI.