Sarkozy'nin Bygmalion Cezası Kesinleşti: Temyiz Reddedildi

Sarkozy'nin Bygmalion Cezası Kesinleşti

Fransa Yargıtayı, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında Paris İstinaf Mahkemesi'nin 14 Şubat 2024 tarihinde verdiği 1 yıl hapis cezasına yönelik temyiz başvurusunu reddetti. Karar ile Sarkozy’nin hükmü kesinleşti; cezanın 6 ayı infaz edilecek, 6 ayı ise ertelenecek şekilde uygulanması onandı.

Soruşturmada, 2012 cumhurbaşkanlığı kampanyasında yasal harcama sınırının 22,5 milyon euro olduğu dönemde kampanya harcamalarının yaklaşık 43 milyon euro olarak kaydedildiği tespit edildi. Mahkeme, miting ve büyük toplantıların maliyetlerinin iletişim ajansı Bygmalion ve bağlı şirketleri aracılığıyla dönemin iktidar partisi UMP kasasına "fiktif kongre ve parti etkinliği" adıyla fatura edilerek gizlendiğini, bunun dosyada "çift faturalandırma sistemi" olarak tanımlandığını kaydetti.

Mahkeme, sistemi bizzat örgütlemekle Sarkozy’yi doğrudan sorumlu tutmasa da, eski Cumhurbaşkanı aday olarak kampanyadaki aşırı harcamalardan siyasi fayda sağladığı gerekçesiyle cezalandırıldı. Ayrıca kampanya hesaplarıyla ilgili muhasebecilerin uyarılarına rağmen harcamaların kontrolden çıkmasına müdahale etmediği ve yasal sınırın aşılmasına göz yumduğu sonucuna varıldı. Sarkozy, ilk derece ve istinaf sürecinde "her türlü cezai sorumluluğu reddettiğini" beyan etti.

Bygmalion davasında, eski kampanya yöneticisi Guillaume Lambert, UMP’nin eski yöneticileri Eric Cesari ve Pierre Chassat, kampanya organizasyonunda rol alan Jerome Lavrilleux ile Bygmalion yöneticileri dahil çok sayıda sanık çeşitli hapis, siyaset yasağı ve yöneticilikten men cezalarına çarptırılmıştı. Fransa Yargıtayı, bu isimlerin de başvurularını reddederek istinaf kararlarını onadı.

Sarkozy’nin cezanın infaz şeklinin netleşmesi için ceza infaz hakimi tarafından mahkemeye çağrılması bekleniyor. Cezanın, daha önceki mahkumiyetlerinde olduğu gibi elektronik kelepçe ile evde infaz edilmesi muhtemel seçenekler arasında gösteriliyor.

Libya davası ve diğer dosyalar

Bygmalion dosyasının dışında, Sarkozy farklı davalar nedeniyle de yargı sürecinde bulunuyor. 25 Eylül 2025 tarihinde Paris Ceza Mahkemesi tarafından verilen ve Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi yönetimi tarafından yasa dışı finanse edildiği iddialarına ilişkin kararda Sarkozy’ye 5 yıl hapis cezası verilmişti. Bu kararın ardından cezanın temyiz süreci beklenmeden infazına karar verilmiş ve Sarkozy 21 Ekim 2025 tarihinde Paris’teki La Santé Cezaevi'ne girmişti. Yaklaşık 20 gün cezaevinde kaldıktan sonra 10 Kasım 2025'te Paris İstinaf Mahkemesi kararıyla adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Libya davasında verilen ceza halen temyiz aşamasında olup, istinaf yargılaması için 16 Mart-3 Haziran 2026 tarihleri arasında yeniden hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Ayrıca, Sarkozy hakkında yürütülen "telefon dinleme" davasında 2024 yılında verilen 1 yıl hapis cezası, elektronik kelepçe ile ev hapsinde infaz edilmiş; bu karar eski Cumhurbaşkanı’nın ilk kesinleşmiş mahkumiyeti olarak kaydedilmişti.

PARİS (İHA) - FRANSA’DA YARGITAY, ESKİ CUMHURBAŞKANI NİCOLAS SARKOZY’NİN 2012 CUMHURBAŞKANLIĞI KAMPANYASINDA YASAL HARCAMA SINIRINI AŞTIĞI GEREKÇESİYLE "BYGMALİON" DAVASINDA HAKKINDA VERİLEN 1 YIL HAPİS CEZASINA TEMYİZ BAŞVURUSUNU REDDEDEREK, SARKOZY’NİN CEZASININ 6 AY KESİN ŞEKİLDE İNFAZ EDİLMESİNİ, 6 AYININ İSE ERTELENECEK ŞEKİLDE UYGULANMASINI ONADI.