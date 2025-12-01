Saruhanlı'da DSİ Kanalına Atık Su Boşaltan İşletmeye Yasal İşlem
Denetimde usulsüz boşaltım tespit edildi
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, bir işletmenin atık sularını Devlet Su İşleri (DSİ) kanalına izinsiz şekilde boşalttığı tespit edildi.
Olayla ilgili incelemeyi yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ekipleri, tespitin ardından durumu yetkili birimlere iletti.
Denetimde görevli İklim Zabıtası ekipleri, müdahaleyi jandarma ile koordineli biçimde gerçekleştirdi. İşlem, nöbetçi savcılığın talimatıyla ilgili kurumlara bildirilerek takip edildi.
Söz konusu işletme hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
