Savur'da Sonbahar Renkleri: Mardin'de Doğa ve Piknik Keyfi

Kabala Mahallesi'nde ziyaretçiler doğanın tadını çıkarıyor

Mardin'in Savur ilçesi, tarihi dokusu ve sonbaharla birlikte ortaya çıkan görsel zenginlikle ziyaretçilerini mest ediyor. Sararan yaprakların süslediği ağaçlar, doğal su kaynakları ve serin havası ilçeyi yılın bu döneminde cazibe merkezi haline getiriyor.

İlçe, sonbaharın son günlerinde büründüğü renklerle hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Özellikle kırsal Kabala Mahallesi doğal güzellikleri ve piknik alanlarıyla öne çıkıyor.

Yusuf Eralmış, bölgenin doğasının insanı cezbettiğini vurgulayarak, "Buraya gezmeye geliyoruz. Serin sulu olduğu için ve piknik alanına uygun olduğu için geliyoruz. Buraya sabah gelip akşama kadar oturup vakit geçiriyoruz. Ancak gelip gören insanlar anlar. Şehir dışından misafirlerimiz geldiği zaman burada ağırlıyoruz" dedi.

Mehmet Acar ise bölgenin mevsimlere göre farklı bir çekiciliği olduğunu belirterek, "Buranın doğası çok güzel. Doğal suyu var. Özellikle sonbaharda çok güzel oluyor. Piknik yapılması için güzel ve uygun bir yer. Havası güzel. Biz genellikle arkadaşlarımızla buraya geliyoruz. Mangal yapıyoruz. Yazın ayrı kışın ayrı bir güzelliği var. Odun sobaları yakıyoruz. İnsanlara güzel geliyor moral veriyor doğası" diye konuştu.

Savur, sonbaharda ziyaretçilere farklı deneyimler sunuyor.

AĞAÇLARIN OLUŞTURDUĞU RENK CÜMBÜŞÜ, GÖRENLERİ HAYRAN BIRAKIYOR