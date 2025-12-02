SBTÜ'de Gerçek Kokpit Simülatörü ile Uçuş Eğitimi: Cessna 172 ile Sektöre Hazırlık

SBTÜ'de Gerçek Kokpit Simülatörü ile Uçuş Eğitimi

Öğrenciler sahada uçuş öncesi deneyimi kazanıyor

Sivas Bilim ve Teknik Üniversitesi (SBTÜ) bünyesindeki özel atölyede, havacılığa ilgi duyan öğrenciler için geliştirilen birebir modellenmiş eğitim uçağı simülatörüyle uygulamalı eğitim veriliyor. Gerçek kokpit düzenine sahip bu simülatör, öğrencilere uçuşun tüm aşamalarını deneyimleme imkânı sunuyor.

Atölyede ayrıca insansız hava araçlarının tasarım, montaj ve bakım-onarım süreçleri uygulamalı olarak öğretiliyor. Eğitim uçaklarından biri olan Cessna 172nin birebir modellenmiş simülasyonu, pilotajın başlangıcından inişe kadar geçen süreçleri ayrıntılarıyla aktarıyor.

Simülasyon eğitimi sayesinde öğrenciler; el, ayak ve göz koordinasyonlarını geliştiriyor; uçuş şartları, hava davranışları, kontrol yüzeylerinin etkileri ve acil durum prosedürleri gibi kritik konuları uygulamalı olarak öğreniyor. Bu sayede uçmayı ilk kez deneyimleyen lise ve üniversite öğrencileri de birebir uçuş eğitimi alabiliyor.

Eğitmen ve öğrenciler ne diyor?

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Uçuş Eğitmeni İsmail Öcal konuya ilişkin açıklamasında, "Öğrencilerimiz atölyemizde bir insansız hava aracının yaşam serüvenine şahitlik ediyorlar. Burada bir insansız hava aracının tasarımını, montajını, bakım-onarımı ve pilotajını öğrencilerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Uçak havada neler yaşıyor öğrencilerimize bunu görmeleri için insanlı hava aracı simülasyonumuz var. Uçakları kullanmadan önce el, ayak ve göz koordinasyonlarının gelişmesi için insanlı simülasyonları kullandırtıyoruz. Bu simülasyondan sonra fiziki olarak pistte uçurma tecrübesine sahip oluyorlar. Şehirdeki üniversite ve lise öğrencilerinden havacılığa ilgisi olan öğrencileri simülasyona alarak birebir uçuş eğitimi veriyoruz. Havada olabilecek acil durumları tecrübe ediyorlar. Havacılıkta teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitimler de büyük önem arz ediyor. Öğrenciler simülasyon sayesinde uygulamalı eğitim alarak, sektöre hazır bir şekilde mezun oluyorlar." dedi.

İnsansız Hava Araçları Teknolojisi ve Operatörlüğü Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Zehra Eken ise eğitim hakkında, "Simülasyon eğitimi çok verimli oluyor. Genel olarak bir uçak nasıl çalışıyor, inişi ve kalkışını daha iyi öğrenmiş oluyoruz. Biz burada aldığımız teorik eğitimi uygulama ile zenginleştirmiş oluyoruz. Sanki gerçek bir uçuş eğitimi almış gibi hissediyoruz" diye konuştu.

Sonuç olarak, SBTÜ'deki bu uygulamalı eğitim modeli, öğrencilerin mesleki becerilerini okul sıralarındayken geliştirmelerine ve sektöre hazır bir şekilde mezun olmalarına katkı sağlıyor.

SİVAS BİLİM VE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NDE (SBTÜ) ÖĞRENCİLER, BİREBİR MODELLENMİŞ EĞİTİM UÇAĞI SİMÜLATÖRÜ İLE UYGULAMALI UÇUŞ EĞİTİMİ ALIYOR