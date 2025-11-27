Seçer: Mersin’e Çevre ve İklim İçin 400 Milyon Euro Yatırım

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Uluslararası Finans Kurumu (IFC) destekli kapsamlı çevre projelerinin başladığını duyurdu. Seçer, kentteki çevresel altyapı yatırımlarının hızlandığını ve önceliğin su yönetimi ile iklim değişikliğine uyum olduğunu belirtti.

EBRD ve IFC destekli altyapı hamlesi

Seçer, projelerin detaylarını aktarırken şunları söyledi: "6 atıksu arıtma tesisi, 4 derin deniz deşarjı ve birçok içme suyu-drenaj projesi için yaklaşık 84 milyon Euro sağladık. Toplamda içme suyu, arıtma ve çevresel altyapı için 400 milyon Euro’luk yatırım sürecindeyiz". Belediyenin su yönetimini dijitalleştirmek için SCADA sistemi kurulduğunu ve kuraklıkla mücadelenin öncelikli hedefler arasında olduğunu vurguladı.

Yerel yönetimin rolü ve Mersin’in kimliği

MedCities, Barcelona Belediyesi ve Avrupa-Akdeniz Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen Barcelona+30 Akdeniz Kentleri Konferansı'na katılan Seçer, yerel yönetimlerin barış ve demokrasi açısından önemine dikkat çekti: "Dünyada barışı hakim kılmak ya da ülkelerdeki sorunları çözmek istiyorsanız bunu yerelden başlatacaksınız. Belediyeler halkın en yakın temas noktasıdır. Eğer belediye başkanları kentlerini mutlu ederse ülke mutlu olur."

Seçer, Mersin için de şu tespiti yaptı: "Mersin; Türkiye’nin her bölgesinden insanın yaşadığı, farklı görüşlerin bir arada bulunduğu bir kenttir. Türkiye’nin en büyük limanına sahiptir. Bu çeşitliliğe eşit mesafede duran kapsayıcı bir yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz."

Çevre denetimi, eğitim ve enerji yatırımları

Seçer, Mersin'in çevresel baskılara açık bir kent olduğunu belirterek deniz kirliliğine karşı alınan önlemleri anlattı: "Türkiye’de denizleri denetleme yetkisi verilen iki belediyeden biriyiz. Elektronik Gemi Denetleme Sistemi kurduk, dronlar ve kameralarla sürekli takip yapıyoruz. Deniz kirleten gemilere en yüksek cezaları uyguluyoruz."

Ayrıca çocuklarda çevre bilincini artırmaya yönelik çalışmalara dikkat çekti; Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde öğrencilerin Çevre ve İklim Bilim Merkezi'nde eğitim aldığını söyledi. Tarım kenti Mersin'de çiftçilere güneş enerjisi sistemleri ve modern sulama ekipmanları için hibe destekleri sağlandığını, ulaşımda CNG'li otobüslerin kullanıldığını ve AB Delegasyonu hibesiyle elektrikli otobüslerin devreye girdiğini bildirdi.

Gazze'ye ilişkin çıkış

Konuşmasının sonunda Gazze'de yaşanan insani trajediye değinen Seçer, "70 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Gazze’de tüm dünyanın gözleri önünde bir insanlık suçu işlendi. Umut ediyorum dünya barışına hep birlikte katkı sağlarız" ifadelerini kullandı.

