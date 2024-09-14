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Şehit Babasından Anlamlı İkram

Erzurum'da şehit babası, devlet korumasındaki çocuklara yetiştirdiği mısırları ikram etti. Vatan sevgisini çocuklara aktarma çabası dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 08:55
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 09:12
Şehit Babasından Anlamlı İkram

Erzurum'da Anlamlı Bir Etkinlik

Erzurum'un Pasinler ilçesinde, 15 Temmuz 2016 tarihinde şehit olan özel harekat polisi Yakup Sürücü'nün babası İbrahim Sürücü, ürünlerini alarak devlet korumasındaki çocuklara anlamlı bir ikramda bulundu.

Mısırlı İkram ve Vatan Sevgisi

İbrahim Sürücü, yetiştirip hasat ettiği mısırları pişirerek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü korumasındaki çocuklara sundu. Hazırlanan mısırlar, Nenehatun Çocuk Evleri Sitesi'nde çocuklarla bir araya gelerek, şehidin annesi Çiğdem Sürücü ile birlikte ikram edildi.

Vatan Sevgisi ve Gelecek Mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, etkinlikte çocuklara hitap ederek şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmanın önemine vurgu yaptı. "Sevgili çocuklar, sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Her zaman vatanımıza sahip çıkmalı ve şehitlerimizin emanetini yaşatmalısınız" dedi.

İbrahim Sürücü’nün Duygusal Mesajı

İbrahim Sürücü, çocuklara her zaman destek vereceğini ve gönüllerini almak için bu etkinliği yaptığını belirtti. Şehitlikleri ziyaret ettiğini ve vatan için can verenleri düşündüğünü ifade ederek, "Bu çocuklarımızı sahipsiz bırakmayalım. Her zaman yanlarında olacağım" dedi.

Çocuklara seslenen baba Sürücü, "Ben de kendi tarlamda ürettiğim mısırları getirdim. Herkesin önünde söz veriyorum; her zaman yanınızda olacağım" diyerek duygularını paylaştı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan özel harekat polisi Yakup Sürücü'nün babası İbrahim Sürücü, yetiştirerek hasadını yaptığı mısırları pişirip devlet korumasındaki çocuklara ikram etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan özel harekat polisi Yakup Sürücü'nün babası İbrahim Sürücü, yetiştirerek hasadını yaptığı mısırları pişirip devlet korumasındaki çocuklara ikram etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan özel harekat polisi Yakup Sürücü'nün babası İbrahim Sürücü, yetiştirerek hasadını yaptığı mısırları pişirip devlet korumasındaki çocuklara ikram etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan özel harekat polisi Yakup Sürücü'nün babası İbrahim Sürücü, yetiştirerek hasadını yaptığı mısırları pişirip devlet korumasındaki çocuklara ikram etti.

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