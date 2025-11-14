Şehit Burak Özkan Niğde’de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelirken Gürcistan’da düşen askeri uçağın kazasında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, memleketi Niğde’de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Tören ve Uğurlama

Şehidin naaşı, Ankara’da gerçekleştirilen resmi törenin ardından hava yoluyla önce Kayseriye, ardından memleketi Niğdeye getirildi. Törende şehidin özgeçmişi okunarak dualar edildi.

Şehidin eşi Tuğba Özkan, iki oğluyla birlikte tabuta sarılarak "Şehitlik sana çok yakıştı" sözleriyle veda etti. Baba Malik Özkan, anne Nihal Özkan ve kardeşleri de şehit Burak Özkan’ın fotoğrafını öperek son kez uğurladı.

Niğde İl Müftüsü Hüseyin Gün’ün kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Burak Özkan, gözyaşları arasında Niğde Şehitliğinde defnedildi.

Katılımcılar

Törene; Niğde Valisi Cahit Çelik, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, protokol üyeleri, askeri erkan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, şehidin ailesi ve kent halkının yoğun katılımıyla duygusal anlara sahne oldu.

