Şehit İlhan Ongan'ın Adı Bilecik Özel Eğitim Anaokulu'nda Yaşatılacak

Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın adı, kentteki bir anaokulunda yaşatılacak.

Şehidin cenazesi 15 bin kişi tarafından uğurlandı. Ailesinin bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi Güllü Sokak'taki baba evini ziyaret eden Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, baba Ali ve anne Hatice ile bir araya geldi.

Vali Sözer'in Açıklaması

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ziyaret sırasında şu ifadeleri kullandı: "Şehidimiz İlhan Ongan’ın ailesini hanelerinde ziyaret ettik. Devletimizin, aziz şehidimizin kıymetli ailesinin her zaman yanında olduğunu bir kez daha ifade ettik. Bilecik Özel Eğitim Anaokulu'na, şehidimizin aziz hatırasını yaşatmak üzere Şehit İlhan Ongan Özel Eğitim Anaokulu ismi verilecektir. Şehidimizin hatırası gönüllerimizde ilelebet yaşayacaktır."

Şehit İlhan Ongan'ın isminin, eğitim kurumunda yaşatılacak olması aile ve kent halkı nezdinde saygı ve minnet duygularını pekiştiriyor.

SAĞDAKİ VALİ SOLDAKİ ŞEHİT BABASI