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Şehit İstihkam Uzman Çavuş Özen, Afyonkarahisar'a Uğurlandı

Irak'ta şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'in naaşı memleketi Afyonkarahisar'a getirildi ve gözyaşlarıyla karşılandı.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 15:03
Şehit İstihkam Uzman Çavuş Özen, Afyonkarahisar'a Uğurlandı

Şehit İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'in Naaşı Memleketinde

Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde, arama tarama faaliyeti sırasında yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'in naaşı, memleketi Afyonkarahisar'a getirildi.

Cenaze Töreni ve Aile Bireylerinin Duyguları

Cenazesi Ankara'dan kara yoluyla getirilen şehit Özen için, Mareşal Fevzi Çakmak’taki evinde helallik alındı. Eşi Yeşim Özen, üzerindeki acılı sözlerle; "Önder, böyle gelmeyecektin sen. Önder kalk, neredesin? Seni göremedim, son kez sesini bile duyamadım." diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin 4 yaşındaki kızı Alya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinin kucağında babasının naaşına yaklaşarak elindeki oyuncağı gösterdi. Bu anlar, izleyenlerin yüreklerini parçaladı.

Defin Süreci ve Son Veda

Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Burada da dua edilerek, helallik alındı. Aile üyeleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Özen'in cenazesinin, yarın Sinanpaşa ilçesine bağlı Çobanözü köyünde öğle vakti kılınacak namazın ardından defnedilmesi bekleniyor.

Şehidin Anıları

Şehit Özen'in, 2015 yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki dikkat çeken ifadeleri ise; "Biz, dünyaya kalacak olarak değil misafir olarak gelmişiz. Önemli olan kaldığın yer değil gideceğin yerdir." oldu.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti...

Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti sırasında yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'in naaşı, memleketi Afyonkarahisar'a getirildi. Şehidin annesi babası ve yakınları gözyaşı döktü.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti...

Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti sırasında yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'in naaşı, memleketi Afyonkarahisar'a getirildi. Şehidin annesi babası ve yakınları gözyaşı döktü.

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