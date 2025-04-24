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Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Anısına Pedal Çeviren Orhan Kotluk Yolculuğunu Tamamladı

Orhan Kotluk, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın anısına bisiklet yolculuğunu 1000 km'lik azimle tamamladı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 14:05
Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Anısına Pedal Çeviren Orhan Kotluk Yolculuğunu Tamamladı

İzmir'den Orhan Kotluk, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına başlattığı bisiklet yolculuğunu tamamladı. Yolculuk, Batman'ın Kozluk ilçesinden başlayarak Çorum'un Osmancık ilçesine kadar devam etti.

2005 yılından bu yana şehitler anısına pedal çeviren Kotluk, 15 Nisan'da yola çıkarak Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Sivas, Tokat, Amasya ve Çorum merkezinden geçerek, toplamda 10 günde 1000 kilometreden fazla yol katetti.

Yolculuğunun sonunda, Aybüke öğretmenin ilçedeki kabrini ziyaret eden Kotluk, bu anı ölümsüzleştirmek adına taşıdığı Türk bayrağını İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci'ye teslim etti. Ardından, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokuluna da bir ziyaret gerçekleştirdi.

Şenay Aybüke Yalçın, 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda ağır yaralanmış ve kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde şehit olmuştu. O günden bu yana, onun anısını yaşatmak için bu tür etkinlikler devam ediyor.

İzmir'de yaşayan Orhan Kotluk, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına Batman'ın Kozluk...

İzmir'de yaşayan Orhan Kotluk, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına Batman'ın Kozluk ilçesinden başladığı bisiklet yolculuğunu Çorum'un Osmancık ilçesinde tamamladı. Bisikletle 10 günde 1000 kilometreden fazla yol kateden Kotluk, Aybüke öğretmenin ilçedeki kabrini ziyaret etti.

İzmir'de yaşayan Orhan Kotluk, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına Batman'ın Kozluk...

İzmir'de yaşayan Orhan Kotluk, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına Batman'ın Kozluk ilçesinden başladığı bisiklet yolculuğunu Çorum'un Osmancık ilçesinde tamamladı. Bisikletle 10 günde 1000 kilometreden fazla yol kateden Kotluk, Aybüke öğretmenin ilçedeki kabrini ziyaret etti.

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