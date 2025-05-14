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Şehit Piyade Uzman Çavuş Karadağ, Muş'a Getirildi

Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın naaşı memleketi Muş'a ulaştı ve tören düzenlendi.

Yayın Tarihi: 14.05.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 21:07
Şehit Piyade Uzman Çavuş Karadağ, Muş'a Getirildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ, Muş’a Ulaşıldı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın naaşı, dün kara yoluyla memleketi Muş’a getirildi.

Tören Muş Devlet Hastanesi'nde Düzenlendi

Şehit Karadağ için Muş Devlet Hastanesi bahçesinde bir tören gerçekleştirildi. Tören sırasında, şehidin Türk Bayrağı'na sarılı naaşı, silah arkadaşları tarafından hastanenin morguna taşındı.

Muş Valisi Avni Çakır, bu sırada gözyaşlarına hakim olamayan şehidin aile bireylerine teselli etmeye çalışarak başsağlığı dileklerini iletti.

Törende Şehidin Yakınları ve Yetkililer Yerl aldı

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, vali yardımcıları ile birlikte birçok kurum amiri katıldı.

Toprağa Verilme Töreni

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ’ın naaşı, yarın öğle namazının ardından Tandoğan köyü'nde düzenlenecek bir törenle toprağa verilecek.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut...

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın naaşı memleketi Muş'a getirildi. Kara yoluyla Muş'a getirilen şehit Karadağ için Muş Devlet Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi.Tören mangasınca ambulanstan alınan şehidin Türk Bayrağı'na sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omzunda hastanenin morguna götürüldü.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut...

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın naaşı memleketi Muş'a getirildi. Kara yoluyla Muş'a getirilen şehit Karadağ için Muş Devlet Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi.Tören mangasınca ambulanstan alınan şehidin Türk Bayrağı'na sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omzunda hastanenin morguna götürüldü.

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