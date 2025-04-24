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Şehit Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, Trabzon'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, Trabzon'da düzenlenen cenaze töreni ile ebediyete uğurlandı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 15:43
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, Trabzon'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day Son Yolculuğuna Uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, memleketi Trabzon'da düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerler tarafından Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi'ne getirildi. Burada, şehidin babası Mecit, annesi Hatice ve askeri kamuflaj giyen kardeşi Saygiye Elif Day ile yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazı, saygı duruşu ve duaların ardından kılındı. Şehidin naaşı, Maçka ilçesine bağlı Barışlı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Törende Yer Alan İsimler

Cenaze törenine; Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu ve Yılmaz Büyükaydın, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yüksel Gülay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü...

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın naaşı, memleketi Trabzon'a getirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü...

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın naaşı, memleketi Trabzon'a getirildi.

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