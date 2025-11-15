Şehit Polis Memuru Ali Barut Alaşehir'den Salihli'ye Uğurlandı

Alaşehir'de görev başındayken trafik kazasında şehit olan polis memuru Ali Barut, görev yeri önündeki törenin ardından memleketi Salihli'ye uğurlandı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 15:54
Şehit Polis Memuru Ali Barut Alaşehir'den Salihli'ye Uğurlandı

Şehit Polis Memuru Ali Barut Alaşehir'den Salihli'ye Uğurlandı

Kaza ve Tören

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sabah saatlerinde görev başındayken geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Ali Barut, görev yaptığı Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törenin ardından toprağa verileceği memleketi Manisa’nın Salihli ilçesine uğurlandı.

Kaza, sabah saatlerinde Alaşehir’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alaşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine bağlı Hatice Ünal'ın sürücüsü olduğu 45 A 59624 plakalı resmi polis aracı, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde park halinde bulunan 45 AIJ 250 plakalı TIR dorsesine arkadan çarptı. Kazada araç sürücüsü Hatice Ünal ağır yaralanırken yanındaki görevli arkadaşı polis memuru Ali Barut şehit oldu.

Şehit polis memuru Ali Barut için görev yaptığı Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törende dualar okundu ve meslektaşları tarafından helallik alındı. Törene katılan şehidin eşi Saadet Barut, 2 kız çocuğu ve annesi Cennet Barut gözyaşlarına boğuldu.

Törenin ardından şehit Ali Barut'un cenazesi toprağa verileceği Manisa’nın Salihli ilçesine gönderildi.

Törene Manisa Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu, Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, şehidin mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MANİSA'NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE GÖREV BAŞINDAYKEN GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASINDA ŞEHİT...

MANİSA'NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE GÖREV BAŞINDAYKEN GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASINDA ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU ALİ BARUT, GÖREV YAPTIĞI ALAŞEHİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI ÖNÜNDE DÜZENLENEN TÖRENLE TOPRAĞA VERİLECEĞİ MEMLEKETİ MANİSA'NIN SALİHLİ İLÇESİNE UĞURLANDI.

MANİSA'NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE GÖREV BAŞINDAYKEN GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASINDA ŞEHİT...

İLGİLİ HABERLER

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik’te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında
2
Kayseri Büyükşehir, Sarız’da Veli Altınkaya Taziye ve Kültür Evi'ni Yeniledi
3
Erdoğan Adıyaman'da 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu
4
Malatya'da 13 Yaşındaki Yasin Adıyaman Evinde Ölü Bulundu
5
Ordu'da Karla Mücadele: Büyükşehir Ekipleri Teyakkuzda
6
İzmir Otogarı krizi: İzmir Büyükşehir’den İZOTAŞ’a 'işgalci' Tepkisi

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı