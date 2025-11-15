Şehit Polis Memuru Ali Barut Alaşehir'den Salihli'ye Uğurlandı

Kaza ve Tören

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sabah saatlerinde görev başındayken geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Ali Barut, görev yaptığı Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törenin ardından toprağa verileceği memleketi Manisa’nın Salihli ilçesine uğurlandı.

Kaza, sabah saatlerinde Alaşehir’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alaşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine bağlı Hatice Ünal'ın sürücüsü olduğu 45 A 59624 plakalı resmi polis aracı, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde park halinde bulunan 45 AIJ 250 plakalı TIR dorsesine arkadan çarptı. Kazada araç sürücüsü Hatice Ünal ağır yaralanırken yanındaki görevli arkadaşı polis memuru Ali Barut şehit oldu.

Şehit polis memuru Ali Barut için görev yaptığı Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törende dualar okundu ve meslektaşları tarafından helallik alındı. Törene katılan şehidin eşi Saadet Barut, 2 kız çocuğu ve annesi Cennet Barut gözyaşlarına boğuldu.

Törenin ardından şehit Ali Barut'un cenazesi toprağa verileceği Manisa’nın Salihli ilçesine gönderildi.

Törene Manisa Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu, Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, şehidin mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

