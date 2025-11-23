Selami Yıldız Esenyurt'ta drone destekli huzur denetimi

Polis ekipleri cadde cadde güvenlik uygulaması gerçekleştirdi

İstanbul Esenyurt’ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen genel güvenlik ve asayiş uygulamasına İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katılarak yerinde denetledi. Uygulama kapsamına Doğan Araslı Bulvarı da dahil edilirken, dron destekli operasyonla saha gözetimi güçlendirildi.

Denetimler sırasında şüpheli görülen araçlar durduruldu, şahısların üst araması yapıldı ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları gerçekleştirildi. Uygulamaya İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ilgili şubeler ve ilçe emniyet müdürlükleri katıldı.

Denetim sırasında basın mensuplarına açıklama yapan Selami Yıldız, Esenyurt'un nüfus bakımından yoğun bir ilçe olduğunu belirterek, organize suç örgütleri ve zehir tacirleriyle mücadeleyi "cadde cadde, sokak sokak" sürdürdüklerini söyledi. Yıldız, teşkilatın hem sahada hem de gökyüzünde teknolojik imkânlarla sürekli takip ve müdahale halinde olduğunu vurguladı.

Yıldız uygulamalarda görev alan emniyet mensuplarına, vatandaşlara ve basına teşekkür ederek hedeflerinin "güvenli ve huzurlu bir İstanbul" ve özellikle "güvenli ve huzurlu bir Esenyurt" olduğunu belirtti. Ayrıca geçen yıla göre tehdit ve yağma amaçlı suç örgütlerinin kurşunlama faaliyetlerinde yüzde 49 civarında azalma sağlandığını, aydınlatma oranlarında ise yüzde 65'lerden yüzde 92'lere yükselen olumlu bir değişim kaydedildiğini aktardı.

Yıldız, adliyelerle devam eden iş birliğinin önemine işaret ederek, Esenyurt'u ve İstanbul'u huzur şehri haline getirme kararlılıklarını yineledi ve teşkilatın 7/24 sahada olduğunu ifade etti.

