Selçuklu Hayrat Cami'nde Sona Yaklaşıldı: Çevre Düzenlemesi Tamam

Selçuklu Hayrat Cami'nde sona yaklaşıldı

Melikgazi Belediyesi, Selçuklu Mahallesi'nde inşa edilen Hayrat Cami projesinde sona gelindiğini açıkladı. Belediye yetkilileri, caminin çevre düzeni çalışmalarının tamamlandığını ve kısa süre içinde ibadete açılacağını bildirdi.

Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, mahalle ihtiyaçlarını titizlikle değerlendirdiklerini ve butik cami projelerinin bu yaklaşıma hizmet ettiğini vurguladı. Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi'nin okul, sağlık merkezi, sosyal tesis, ulaşım, parklar ve kentsel dönüşüm gibi projelerle ilçeye çok yönlü hizmet sunduğunu belirtti.

Palancıoğlu'nun açıklaması

"Mahallelerimizin ihtiyaçlarını tek tek değerlendiriyor, her bölgeye en doğru hizmeti götürmeye çalışıyoruz. Butik cami projelerimiz de bu anlayışın bir parçası. Hem mahalle kültürü açısından hem de vatandaşlarımızın kendi mahallesinde hizmet alması için butik projeler bizim için önemli. Melikgazi Belediyesi olarak okul, sağlık merkezi, sosyal tesis, parklar, yollar, kentsel dönüşüm gibi birçok projemizi hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın talebi sonucu ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilmesi için Selçuklu Mahallemizde yaptığımız Hayrat Cami’mizin çalışmaları bitti; caminin çevre düzeni çalışması da tamamlandı. Hemşehrilerimizin huzur içinde ibadet edebileceği, nesiller boyunca hizmet verecek bir eser daha hayata geçiriyoruz. Camimiz hem geleneksel mimari yapısıyla hem de butik yapısıyla dikkat çekiyor. Mimarisi ile ayrıca bölgenin çehresini de güzelleştirecek. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak, sıcak ve samimi bir ibadet ortamı oluşturacağız. Melikgazi’mize ve Selçuklu Mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

