Selman Oğuzhan Eser Trafik Kazası Geçirdi — Aile Hafif Yaralandı

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Karaman-Konya kara yolunda kaza geçirdi; Eser ve ailesi hafif yaralı olarak Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, taburcu edildiler.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 15:07
Karaman-Konya kara yolunda akşam saat 20.00'de kaza

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, akşam saat 20.00 sıralarında Karaman-Konya kara yolu üzerinde trafik kazası geçirdi.

Milletvekili Eser, eşi ve çocuklarıyla birlikte Karaman’dan Ankara’ya giderken, Konya’nın Meram ilçesi Kaşınhanı Mahallesi yakınlarında önüne aniden çıkan tırla çarpışmamak için manevra yaptı. Bu sırada kullandığı 06 KAR 70 plakalı Volkswagen marka otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki trafik levhasına çarptı.

Kaza anı, milletvekilinin araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Milletvekili Eser ve ailesi kazayı hafif şekilde atlattı. Tedbir amaçlı ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Eser ve ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hastaneden taburcu edildikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

