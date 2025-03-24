Senatör Bernie Sanders'dan İsrail'e Askeri Destek Çağrısı

Senatör Bernie Sanders, İsrail Desteğinin Durdurulmasını Talep Etti

ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 22 gündür Gazze'ye hiçbir yardımın girişine izin vermediğini vurgulayarak, İsrail'e askeri yardımların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Sanders, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun ateşkesi ihlal ettiğini ve bunun sonucunda 50 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan bir "bombalama kampanyası" başlattığını belirtti. “Netanyahu'nun savaş makinesine daha fazla askeri yardım yapılmasın,” ifadesini kullandı.

İsrail Yardımları Engelliyor

Mart ayının başında, Gazze'de 42 gün süren ateşkesin ilk aşaması sona ermiş olsa da, İsrail ikinci aşamaya geçmeyi reddetti. Bu durum, insani yardımların durmasına neden oldu. Uzmanlar, bu tedbirin Hamas'ı baskı altına almak için açlığı bir silah olarak kullanma stratejisi olduğu görüşündeler.

Hamas, İsrail'in ateşkes anlaşmasına riayet etmesi gerektiğini belirterek uluslararası toplumdan derhal ikinci aşama müzakerelerine başlanmasını talep ediyor.

Ateşkesi İhlal Eden İsrail Ordusu Yeniden Saldırılara Geçti

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta başlayan ateşkesten sonra 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. Bu saldırılarda çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 670'den fazla Filistinli hayatını kaybetti ve 1200'den fazla kişi yaralandı. Ayrıca, 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 50 bin 82, yaralı sayısı ise 113 bin 408 olarak kaydedildi.