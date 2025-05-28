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Senegal'de Aşçılık Okulu Öğrencileri Kayseri Yağlaması Hazırladı

Dakar'da aşçılık okulu öğrencileri, Türk Mutfağı Haftası kapsamında Kayseri yağlaması yaparak geleneksel lezzeti deneyimledi.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 14:26
Senegal'de Aşçılık Okulu Öğrencileri Kayseri Yağlaması Hazırladı

Öğrencilerden Kayseri Yağlaması Atölyesi

Senegal'in başkenti Dakar'da, aşçılık okulu öğrencileri, ünlü şef Yunus Emre Akkor ile birlikte Kayseri yağlaması hazırladı. Bu özel etkinlik, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ve Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası kapsamında gerçekleşti.

Düzenlenen Atölye ve Katılımcılar

Dakar YEE'de gerçekleştirilen atölye, Ulusal Turizm ve Aşçılık Okulu öğrencilerine zengin Türk mutfağını tanıma fırsatı sundu. Şef Akkor, öğrencilerine Kayseri yağlaması yapımını uygulamalı bir şekilde gösterirken, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman ve Dakar YEE Direktörü Merve Işık Efe de etkinliğe katılarak, öğrencilerle birlikte hamur açıp yağlama yaptı.

Osmanlı Mutfağı Hakkında Bilgiler

Atölye sırasında Akkor, öğrencilere aynı zamanda Osmanlı mutfağı hakkında bilgiler verdi. Tecrübelerini paylaşan şef, öğrencilere çeşitli önerilerde bulundu.

Hatıra Fotoğrafı

Yapılan Kayseri yağlamasının tadına bakan öğrenciler, atölyenin sonunda keyifli anılarını ölümsüzleştirmek için hatıra fotoğrafı çektirdi.

Senegal'in başkenti Dakar'da aşçılık okulu öğrencileri, şef Yunus Emre Akkor ile Kayseri yağlaması...

Senegal'in başkenti Dakar'da aşçılık okulu öğrencileri, şef Yunus Emre Akkor ile Kayseri yağlaması yaptı. Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ve Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde Türk Mutfağı Haftası kapsamında mutfak atölyesi düzenlendi. Dakar YEE'de düzenlenen atölyede şef Akkor, Ulusal Turizm ve Aşçılık Okulu öğrencilerine, Kayseri yağlaması yapımını uygulamalı olarak gösterdi. Etkinlikte Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman ve Dakar YEE Direktörü Merve Işık Efe de öğrencilerle hamur açtı, yağlama yaptı.

Senegal'in başkenti Dakar'da aşçılık okulu öğrencileri, şef Yunus Emre Akkor ile Kayseri yağlaması...

Senegal'in başkenti Dakar'da aşçılık okulu öğrencileri, şef Yunus Emre Akkor ile Kayseri yağlaması yaptı. Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ve Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde Türk Mutfağı Haftası kapsamında mutfak atölyesi düzenlendi. Dakar YEE'de düzenlenen atölyede şef Akkor, Ulusal Turizm ve Aşçılık Okulu öğrencilerine, Kayseri yağlaması yapımını uygulamalı olarak gösterdi. Etkinlikte Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman ve Dakar YEE Direktörü Merve Işık Efe de öğrencilerle hamur açtı, yağlama yaptı.

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