Şentop: Türkiye, Karar Verici Merkez Olacak

Mustafa Şentop, Trabzon'da Kamu Diplomasisi Programında Konuştu

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Trabzon'da düzenlenen "Kamu Diplomasisi Akademisi" programında önemli açıklamalarda bulundu. Şentop, Türkiye'nin bu dönemde önemli karar verici merkezlerden biri olacağına inandığını ifade etti.

Kamu Diplomasisi Önemi

Türkiye'nin kamu diplomasisi alanında önemli mesafeler katettiğini vurgulayan Şentop, bu kavramın sadece devletten devlete değil, aynı zamanda toplumdan topluma bir diploma süreci olduğunu belirtti. "Kamu diplomasisi dediğimiz şey, sadece devletten devlete bir diplomasi değil, toplumdan topluma bir diplomasi anlamına geliyor," dedi.

Dünyanın Zor Dönemi

Şentop, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini ve Türkiye'nin bu süreçteki rolüne dikkat çekti. Ayrıca, gençlere çeşitli tavsiyelerde bulunarak, kamu diplomasisinin önemini aktardı.

Hukuk ve Siyaset İlişkisi Hakkında Görüşler

Programın ardından gazetecilere konuşan Şentop, hukukun siyasetin emrine girdiği iddialarına da değindi. "Daha yeni bazı tanıklar dinleniyor. Sürecin içerisindeki insanlar dinleniyor. Ben çok yakından takip etmiyorum ama dışarıdan gördüğüm kadarıyla İstanbul Kongresi'nin de genel kongreyle bir alakası var," dedi.

Şentop, sosyal medya üzerinden ortaya atılan iddialar hakkında ise, sosyal medyanın Türkiye'de henüz oturmadığını kaydederek, "Kendine göre etik birtakım kurallarının olması lazım. Yazılan şey herkesin içine çıkıyor, dünya görüyor. Birtakım hukuki düzenlemelerin daha olması lazım," ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Üzerine Değerlendirme

Cumhurbaşkanlığı seçimine 2,5-3 yıl olduğunu belirten Şentop, kişi ya da partilerin adaylık açıklamalarının henüz geçerliliği olmadığını vurguladı. "Resmi olarak bir adaylık mevzu bahis değil. O yanlış. Ciddiyet lazım. Böyle bir şey olabilir mi?" diyerek eleştirilerini sundu.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop (sağ3), Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisince Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kamu Diplomasisi Akademisi" programına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop (sağ3), Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisince Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kamu Diplomasisi Akademisi" programına katıldı.