Serdivan Belediyesi Meclisinde Arbede: Başkan Çelik'ten 'Siz kimsiniz' Tepkisi

Serdivan Belediyesi Aralık meclis toplantısında CHP'li meclis üyesi ile başkan yardımcısı arasında arbede çıktı; Başkan Osman Çelik tepki gösterdi, öğrenciler olayı kaydetti.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 00:48
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 01:01
Serdivan Belediyesi Aralık Meclis Toplantısında Arbede

Başkan Çelik'ten tepki: "Siz kimsiniz, hayırdır"

Üniversite öğrencilerinin de izlediği Serdivan Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısında, imar tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

Toplantıda, CHP'li meclis üyesi Yıldıray Başlı'nın imar konusundaki eleştirilerini dile getirmesi üzerine belediye başkan yardımcısı Adem Kıyak ile aralarında sözlü tartışma başladı. Tartışma bir anda büyüyerek arbedeye evrildi.

Olay sırasında Adem Kıyak'ın Başlı'ya yönelik olarak "Seni gebertirim" şeklinde tehditler savurduğu belirtildi. Salondaki diğer meclis üyelerinin araya girmesiyle ortam sakinleştirilmeye çalışıldı.

Meclise müdahil olan Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik de tartışma anında tepki göstererek Başlı'ya "Siz kimsiniz, hayırdır" sözleriyle çıkıştı.

Toplantıyı izlemeye gelen üniversite öğrencileri yaşananlara tanık olurken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

