Serdivan'da priz yangını: Komşular engelli aileyi kurtardı

Serdivan'da priz kaynaklı yangında komşular aileyi son anda kurtardı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde, tek katlı müstakil bir evde çıktığı değerlendirilen yangın, komşuların hızlı müdahalesi sayesinde facianın eşiğinde önlendi.

Olay yeri ve yangının seyri

Olay, Kamelya Sokak adresindeki tek katlı evde meydana geldi. Henüz kesin nedeni belirlenemeyen ancak priz kaynaklı olduğu değerlendirilen yangında ev kısa sürede yoğun dumanla doldu. Dumanı fark eden çevre sakinleri içerde bulunan aile bireylerini kurtarmak için seferber oldu.

Komşuların müdahalesi ve sağlık ekiplerinin çalışması

İçeri giren komşular, zihinsel engelli olduğu öğrenilen S.A., F.A. ve kızlarını dışarı çıkardı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri kısa sürede adrese ulaştı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Dumandan etkilenen S.A. ile F.A. olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yangın sırasında büyük panik yaşayan zihinsel engelli kadın, anne ve babasının ambulansla götürüldüğü sırada çaresizce etrafta dolaşıp bağırdı; bu anlar çevredekilerin yüreklerini sızlattı.

Soruşturma

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı ve olayın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

