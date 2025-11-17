Serdivan'da priz yangını: Komşular engelli aileyi kurtardı

Serdivan Kamelya Sokak'taki priz kaynaklı yangında komşular, zihinsel engelli anne, baba ve kızlarını kurtardı; iki kişi hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 16:02
Serdivan'da priz yangını: Komşular engelli aileyi kurtardı

Serdivan'da priz kaynaklı yangında komşular aileyi son anda kurtardı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde, tek katlı müstakil bir evde çıktığı değerlendirilen yangın, komşuların hızlı müdahalesi sayesinde facianın eşiğinde önlendi.

Olay yeri ve yangının seyri

Olay, Kamelya Sokak adresindeki tek katlı evde meydana geldi. Henüz kesin nedeni belirlenemeyen ancak priz kaynaklı olduğu değerlendirilen yangında ev kısa sürede yoğun dumanla doldu. Dumanı fark eden çevre sakinleri içerde bulunan aile bireylerini kurtarmak için seferber oldu.

Komşuların müdahalesi ve sağlık ekiplerinin çalışması

İçeri giren komşular, zihinsel engelli olduğu öğrenilen S.A., F.A. ve kızlarını dışarı çıkardı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri kısa sürede adrese ulaştı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Dumandan etkilenen S.A. ile F.A. olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yangın sırasında büyük panik yaşayan zihinsel engelli kadın, anne ve babasının ambulansla götürüldüğü sırada çaresizce etrafta dolaşıp bağırdı; bu anlar çevredekilerin yüreklerini sızlattı.

Soruşturma

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı ve olayın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

MÜSTAKİL BİR EVDE PRİZDEN ÇIKTIĞI DEĞERLENDİRİLEN YANGINDA, ZİHİNSEL ENGELLİ OLDUĞU ÖĞRENİLEN...

MÜSTAKİL BİR EVDE PRİZDEN ÇIKTIĞI DEĞERLENDİRİLEN YANGINDA, ZİHİNSEL ENGELLİ OLDUĞU ÖĞRENİLEN ANNE, BABA VE ÇOCUKLARI VATANDAŞLAR TARAFINDAN KURTARILDI.

YANGININ ETKİSİYLE BÜYÜK PANİK YAŞAYAN ZİHİNSEL ENGELLİ KADIN, ANNESİ İLE BABASININ AMBULANSLA...

İLGİLİ HABERLER

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Bayraklı'da Şantiye Yangını: 5 Konteyner ve 2 Araç Kül Oldu
2
Beykoz'da Abartılı Egzozla Tehlikeli Sollama: Sürücüye 11 bin 434 TL Ceza
3
Alaplı'da İzinsiz Dronlar Düşürülecek: Üç Aşamalı İzin ve 78 bin 701 TL Ceza
4
Alev Alan Araçtan 5 Kişiyi Kurtardı — AFAD Görevlisine Başarı Belgesi
5
Sinop'ta 17 yaşındaki Tuğba Okuyan 15 Kasım'dan beri kayıp
6
Ordulu Kıbrıs Gazisi Mahmut Akbolat Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
Çanakkale Gezici Müzesi Akşehir'de Açıldı

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler