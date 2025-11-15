Serik'te Traktör Devrildi: Sürücü Osman Topal Olay Yerinde Hayatını Kaybetti
Kaza Yunuslar mevkiinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi
Kaza, Serik ilçesi Gebiz Mahallesi, Yunuslar mevkiinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Osman Topal (66) traktörüyle seyir halindeyken dere yatağından geçmeye çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti ve traktörün altında kaldı.
Olayın bildirilmesi üzerine 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından traktörün altından çıkarılan Topal’ın yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi.
Topal’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
