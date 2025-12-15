Serkan Topal'tan Hatay'ın İhya ve İnşa Çalışmalarına Övgü — Murat Kurum'a Teşekkür

Serkan Topal'tan Hatay'ın İhya ve İnşa Çalışmalarına Övgü

CHP'li Topal, Bakan Murat Kurum'u çalışmalar için tebrik etti

CHP'li Serkan Topal, Hatay'da katıldığı il afet koordinasyon toplantısında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ederek yürütülen çalışmaları takdir etti. Topal, kentteki yeniden inşa süreçlerine ilişkin memnuniyetini dile getirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yerle bir olan Hatay'ın yeniden inşası için Bakanlık kısa sürede yoğun bir çalışma başlatmıştı. Afetin birinci yılında Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde inşa edilen deprem konutları vatandaşlara teslim edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 27 Aralık'ta bölgedeki son anahtar teslim töreni yapılacak. Anahtar teslimi öncesinde Murat Kurum geçen hafta Hatay'daki hazırlıkları yerinde inceledi, kentteki şantiyeleri dolaştı ve il afet koordinasyon toplantısına başkanlık etti.

Topal toplantıda, "2 dakikada yok olan yüzyıllık bir kenti 2 yılda inşa etmek çok zordu. Bir vatandaşımızın bile mağdur olmaması konusunda sizin ve ekibinizin bu çalışmasını gerçekten takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum da Topal'a teşekkür ederek, "Biz bunu birlikte yapıyoruz. Böyle düşünen arkadaşlarımız, böyle düşünen vekilinden belediye başkanına buradaki depremzede kardeşlerimize kadar herkesin desteğiyle, emeğiyle yapıyoruz. Buradaki başarı Hatay’ın bir ve beraber olmasıdır. Hatay’ın devletine, sayın Cumhurbaşkanımıza tam anlamıyla güvenmesidir. Biz de Hataylı kardeşlerimizi mahcup etmemek için bu mücadeleyi ortaya koyuyoruz. Vazifemizi yapıyoruz, şeref duyuyoruz. Hatay’ın bir hemşehrisi, kardeşi olarak ömrümüzün sonuna kadar da bu madalyayı göğsümüzde taşıyacağız" dedi.

