Şeybani Paris'te Dermer ile Görüştü: Suriye'nin Bütünlüğü ve Güneyde Gerilimin Azaltılması

Şeybani Paris'te Dermer ile Görüştü

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Fransa'nın başkenti Paris'te İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile bir araya geldi. Görüşmeye Suriye İstihbarat Başkanı Hüseyin Selame de katıldı.

Görüşmede öne çıkan konular

Toplantıda tarafların Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlılıklarını yeniden teyit ettikleri ve ülkenin bölünmesini hedefleyen her türlü projeye karşı olduklarını vurguladıkları bildirildi. Ayrıca Süveyda'nın Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğu ve Dürzi vatandaşların ulusal dokunun asli bir unsuru olarak görüldüğü ifade edildi.

Görüşmede güney Suriye'deki insani durum ele alındı; Süveyda ve Bedevi halkına yönelik insani yardımların artırılması ve zorlayıcı yaşam koşullarının hafifletilmesi gerektiği konusunda mutabakat sağlandığı aktarıldı.

Katılımcılar, 1974'te imzalanan ateşkes anlaşmasının yeniden etkinleştirilmesi için net bir mekanizmaya ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Bu mekanizmanın amaçları arasında İsrail'in Suriye topraklarına yönelik ihlallerini durdurmak ve bölgede daha istikrarlı bir ortam oluşturmak yer alıyor.

Gerilimin azaltılması ve diplomatik taahhüt

Toplantının, güneydeki gerilimin azaltılması ve bölgenin açık bir çatışmaya sürüklenmesinin önlenmesi yönünde ortak çabaların sürdürüleceği taahhüdü ile sona erdiği bildirildi.

Dün, Axios haber sitesinden Barak Ravid tarafından paylaşılan bilgiye göre, Ron Dermer'in Paris'te Şeybani ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüşecek olması duyurulmuştu.

Bölgedeki son gelişmeler

Metinde ayrıca İsrail ordusunun 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri ile ilgili gelişmelere yer verildi. İsrail birliklerinin 8 Aralık 2024'te tampon bölgeyi işgal ettiği ve tampon bölgenin ötesine geçerek başkent Şam'ın yaklaşık 20 kilometre yakınına kadar ulaştığı belirtildi.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepeleri'ndeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırlarının belirlendiği hatırlatıldı. Ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını verdiği ve bölgenin silahsızlandırılması talebinde bulunduğu kaydedildi.

Metinde ayrıca, İsrail'in 13 Temmuz'da Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da patlak veren çatışmalara müdahil olduğu ve Suriye ordusu ile Şam'daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi yakınları ve Genelkurmay binasına yönelik saldırılar düzenlediği ifadelerine yer verildi.