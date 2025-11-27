Seydikemer'de Zehirlenme Şüphesi: AFAD ve Bilirkişi Heyeti İnceleme Yaptı

Seydikemer'de zehirlenme şüphesiyle ölüm: AFAD ve bilirkişi incelemesi

Seydikemer Ortaköy Mahallesi’nde rahatsızlanan üç kardeşten biri olan 18 yaşındaki Neslinur Topal, zehirlenme şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer iki kardeşin tedavisi sürüyor.

Olayın seyrine ilişkin ilk bilgiler

Evlerinde rahatsızlanan kardeşler ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayın ardından genç kızın yaşadığı evde, AFAD ekipleri ve bilirkişi heyeti tarafından detaylı inceleme gerçekleştirildi.

İncelemelerde gaz tespit edildi

Yapılan ilk ölçümlerde, evin bazı bölümlerinde türü belirlenemeyen gaz tespit edildi. AFAD’ın özel cihazlarla yaptığı ölçümlerde, gaz yoğunluğunun belirli noktalarda yüksek çıktığı belirtildi.

Yetkililer bölgede

İncelemelere Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli ile Seydikemer Başsavcısı Gülşen Konukcu de katılarak ekiplerden bilgi aldı.

Ankara'dan da uzman ekip geliyor

Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için Ankara’dan uzman AFAD ekibiin bölgeye sevk edildiği ve evde daha kapsamlı teknik inceleme yapılacağı bildirildi. Kesin sonucun, gelecek ekiplerin gerçekleştireceği ayrıntılı analizler sonrası netleşmesi bekleniyor.

