Seydişehir'de Kırmızı Işıkta Otomobil Yangını — İtfaiye Müdahale Etti

Seydişehir'de kırmızı ışıkta otomobil yangını

Olay yeri ve müdahale

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Olay, Alaylar 2 Mahallesi Yeni Sanayi Kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücü Mahmut B. idaresindeki 42 ZK 201 plakalı otomobil kırmızı ışıkta durduğu sırada motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Kısa sürede olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve ambulans ekipleri arasında, özellikle itfaiyenin erken müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi hakkında soruşturma ve araştırma devam ediyor.

