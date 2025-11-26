Seydişehir'de Kırmızı Işıkta Otomobil Yangını — İtfaiye Müdahale Etti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen 42 ZK 201 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı; itfaiye erken müdahale ile alevleri söndürdü.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 20:29
Seydişehir'de Kırmızı Işıkta Otomobil Yangını — İtfaiye Müdahale Etti

Seydişehir'de kırmızı ışıkta otomobil yangını

Olay yeri ve müdahale

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Olay, Alaylar 2 Mahallesi Yeni Sanayi Kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücü Mahmut B. idaresindeki 42 ZK 201 plakalı otomobil kırmızı ışıkta durduğu sırada motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Kısa sürede olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve ambulans ekipleri arasında, özellikle itfaiyenin erken müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi hakkında soruşturma ve araştırma devam ediyor.

KONYA’NIN SEYDİŞEHİR İLÇESİNDE KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN OTOMOBİL DE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE...

KONYA’NIN SEYDİŞEHİR İLÇESİNDE KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN OTOMOBİL DE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ.

KONYA’NIN SEYDİŞEHİR İLÇESİNDE KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN OTOMOBİL DE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE...

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Pikap ile Yolcu Minibüsü Çarpıştı: 2 Yaralı
2
Köyceğiz'de İki Tofaş Kafa Kafaya Çarpıştı: 2'si Ağır 3 Yaralı
3
Kozan'da Seyir Halindeki Kamyonun Kasası Alev Aldı — İtfaiye Müdahale Etti
4
Siirt’te Gazze İçin İki Günde 2 Milyon 758 Bin TL Yardım Toplandı
5
Kargı'da Kızılırmak Nehri'nde Elektrikle Avlanan Şahıslar Yakalandı
6
Develi 2. Merhale Projesi'ne Ödenek Onayı — MHP'li Baki Ersoy: "Hayırlı olsun Develim"
7
Artvin Borçka'da İş Makinesi Alev Aldı

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama