Shehada: 'Türkiye Her Zaman Filistin’in Yanında' — Taşköprü Ziyareti

Filistinli gazeteci Sami Shehada, Kastamonu'da Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı ziyaret ederek Türkiye'nin Filistin'e desteğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 18:30
Kastamonu'da Gazze zulmünü anlattı

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Gazze'deki saldırıda bacağını kaybettikten sonra görevine devam eden Filistinli gazeteci Sami Shehada'yı makamında ağırladı.

Kastamonu Gazeteciler Derneği ve Kastamonu Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen konferans için kente gelen Shehada, Gazze'de yaşanan İsrail zulmünü anlattı. Saldırıda bir bacağını kaybetmesine rağmen mesleğini sürdüren Shehada, Kastamonu temasları kapsamında Başkan Hüseyin Arslan'ı ziyaret etti.

Görüşmede konuşan Arslan, Türkiye'de yaşayan çocukların bile Filistin'deki dramı bildiğini ve yüreklerinin sızladığını söyledi. Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her konuşmasında Filistin'deki zulme dikkat çektiğini ve Türkiye'de yapılan dualarda Filistin için yer verildiğini vurguladı.

Shehada ise ziyarette Türkiye'nin Gazzeliler'in yanında olmasının kendilerini sevindirdiğini belirterek, "Sadece şu an değil, Türkiye her zaman Filistin’in yanında oldu" dedi.

Konuşmanın ardından Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, Sami Shehada'ya Taşköprü'nün simgesi olan sarımsak biblosu hediye etti. Başkan Arslan ayrıca Kastamonu Gazeteciler Derneği Başkanı İzzet Sarı ve yönetim kurulu üyelerine kongrenin gerçekleştirilmesindeki çabaları için teşekkür etti.

