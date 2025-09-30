Şi'den Ulusal Gün Mesajı: Ortak Değerler ve Gerçek Çok Taraflılık Vurgusu

Resepsiyon konuşmasında uluslararası işbirliği ve güvenlik çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 76. kuruluş yılı vesilesiyle düzenlenen "Ulusal Gün" resepsiyonunda, dünyanın karşı karşıya olduğu dönüşümlere dikkat çekti ve insanlığın ortak değerlerini kararlılıkla savunma çağrısı yaptı.

Başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda gerçekleştirilen resepsiyona, aralarında Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal'ın da bulunduğu Çin'de görevli yabancı ülkelerin büyükelçileri ile uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı. Davete, Devlet Başkanı Şi ve Başbakan Li Çiang'ın yanı sıra ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile hükümetin ileri gelenleri de hazır bulundu.

Şi konuşmasında, "Dünyanın yüzyılda görülmeyen değişimlerden geçtiği bir dönemde insanlığın ortak değerlerini kararlılıkla savunmalı ve gerçek çok taraflılığı uygulamalıyız." ifadelerini kullandı. Ayrıca bu ayın başında İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 80. yılı kutlamalarının Çin ulusunun moralini artırdığını ve ilerleme yönünde esin verdiğini belirtti.

Şi, Çin'in Küresel Kalkınma, Küresel Güvenlik, Küresel Uygarlık ve Küresel Yönetim girişimleriyle tüm ülkelerle insanlık için ortak geleceği paylaşan bir topluluk inşa etme çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

Devlet Başkanı konuşmasında ayrıca, "tek ülke, iki sistem politikasını kararlılıkla uygulayarak Hong Kong ve Makau Özel İdari Bölgeleri'nin ülkenin genel kalkınmasına daha iyi entegre edilmesini destekleyeceklerini, Tayvan ile ticari ilişkileri ve işbirliğini derinleştirerek bağımsızlığa yönelik ayrılıkçı faaliyetlere ve dış müdahalelere karşı çıkacaklarını, Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunacaklarını" vurguladı.

Konuşma, Çin'in iç politika önceliklerini korurken aynı zamanda uluslararası alanda çok taraflı işbirliği ve ortak değerlerin savunulması yönünde güçlü bir mesaj olarak değerlendirildi.