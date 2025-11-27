Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kan Yoluyla Bulaşan Hastalık Eğitimi

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeline, kan yoluyla bulaşan hastalıklar konusunda farkındalığı artırmak amacıyla eğitim verildi.

Eğitimin kapsamı

Eğitimde, kan yoluyla bulaşan hastalıkların önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirler, erken tanının önemi ve korunma yöntemleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Hedef ve önemi

Programın amacı, personelin bilinç düzeyini artırarak sağlık hizmeti sunumunda güvenliği güçlendirmek olarak belirtildi. Eğitimle, hastane ortamında bulaş risklerinin azaltılması ve hem hasta hem de personel güvenliğinin sağlanması hedeflendi.

