Siirt’te 65 Yaşındaki Şakir Şahin 25 Yıldır Gazete Alıp Bulmaca Çözüyor

Günlük alışkanlıkla zihnini dinç tutmayı sürdürüyor

Siirt'te yaşayan 65 yaşındaki Şakir Şahin, 25 yıl önce bulmaca çözmek için gazete almaya başladı ve bu geleneğini yıllardır sürdürüyor.

Şahin, sürekli kitap okuduğunu, 25 yıldır her gün düzenli olarak gazete aldığını ve bulmaca çözerek beynini dinç tutmayı hedeflediğini söyledi.

Eskiden daha fazla gazete bayisinin olduğunu, şu anda çok az kaldığını belirten Şahin, sözlerini şöyle aktardı: "Gazete alıyorum, bulmacasını olduğu gibi çıkarıyorum. Değişik gazetelerin bulmacalarını alıyorum. Beyin, kültür, bilinç olarak bilmediğin bazı şeyler çıkıyor, çözünce hoşuma gidiyor. Lise mezunuyum. Gazete almaya devam ediyorum. Aldığım zaman iki kızım var, onlarda lise okuyor, takip ediyor. Okumayı, araştırmayı seviyorum. Bu muhitte tek burada gazete bulunuyor. Hastaneye kadar 50 tane gazete bayisine ulaşıyordum. Şimdi yok, artık satmıyorlar"

Şakir Şahin, gazete ve bulmaca alışkanlığını sürdürmeye devam ettiğini vurguladı.

