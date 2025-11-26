Siirt’te fıstık üreticilerine budama ve gübreleme eğitimi verildi

Eğitim programı ve katılım

Siirt’te, 410 bin dekardan fazla alanda fıstık üretimi yapan çiftçilere yönelik teorik ve uygulamalı budama ile gübreleme eğitimi düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen teorik eğitime 100’den fazla çiftçi katıldı.

Teorik bölümün ardından çiftçiler, bir fıstık tarlasında ağaçlar üzerinde budama, gübreleme ve ilaçlama uygulamalarını yerinde görerek pratik eğitim aldı.

Yetkililerin açıklamaları

İl Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şanverdi, Siirt fıstığının bölge için önemli bir tarımsal ürün olduğuna dikkat çekti. Şanverdi, çiftçilerin yanında olarak ürünlerin katma değerini artırmaya yönelik eğitim çalışmaları yürüttüklerini belirtti ve şunları söyledi:

’’Çiftçilerimizin budama üreme ve gübreleme ihtiyaçlarının karşılamak için hem teori hem de uygulamalı eğitim yaptık. Bu eğitimleri niçin önemli, çünkü ilimizde yaklaşık 410 bin dekardan fazla fıstık üretimi var. Fıstıkta ağaç başı verimimiz ortalama olarak istediğimiz seviyede değil. Bizde öncü ülkelerde olduğu gibi ağaç başı verimimizi ilimizde ilk etapta ağaç başı 9- 10 kilogramda çıkartmak daha sonra da modern üretim teknikleri ile daha fazla verim almak istiyoruz" dedi.

Şanverdi, ayrıca çiftçilerden gelen taleplerin yoğun olduğunu belirterek, "Sürekli bizimle beraberler. Fıstıkçılık birimimiz merkez ve altı ilçemizde ilçe müdürlerimiz mühendislerimiz aracılığıyla çiftçilerimizin yanındayız. Bugün 100’den fazla çiftçimiz geldi. Bizler ilimizde yaklaşık olarak bulunan 5 bin 500 çiftçimizin tamamına 2026 yılında saha taramalarımızı yapacağız. Hem teorik hem de uygulamalı anlamda çiftçilerimizin yanında olacağız" diye konuştu.

Çiftçilerden gelen geri dönüşler

Eğitime katılan çiftçiler de uygulamalı eğitimin faydalı olduğunu belirtti. Çiftçi İlhan Kahramanoğlu, "Toplantıda gerekli bilgileri aldık. Yanlış yaptığımız budama ve gübreleme söz konusuydu, tekniklerini öğrendik" dedi.

Çiftçi Ahmet Kocaman ise, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde budama ve gübreleme hakkında eğitim gördük. Bahçeye gelip hatalarınızı telafi ettik, müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

