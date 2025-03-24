Siirt'te Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Kazıları Başladı

Siirt'in Karakol Mahallesi'nde yer alan Ulu Cami yanında, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında temel kazılarına başlandı. Yer tesliminin gerçekleştirilmesinin ardından, projeye yönelik ilk adımlar atıldı.

Proje Hakkında Bilgiler

Törene katılan AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, yıllar önce başlatılan projede önemli bir aşamaya gelindiğini belirtti. Gül, Siirt'in deprem kuşağında yer aldığını hatırlatarak, kentsel dönüşüm ile yenilenecek alanların depreme daha dayanıklı hale getirileceğini vurguladı.

Gül, "Kentsel dönüşüm bizim için çok önemlidir ve vatandaşlarımızın sağlam binalarda oturmasını önemsiyoruz. Fen ve teknik kurallara uygun binalar yapacağız," dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve projede emeği geçen herkese teşekkür eden Gül, projenin kısa sürede tamamlanmasını umut ettiklerini ifade etti. Ayrıca, projenin her etabıyla yakından ilgilendiklerini belirtti.

Gül, "1. etap çalışmalar tamamlandığında ikinci etap için yıkım çalışmaları başlatılacak. 2. etap daha hızlı şekilde ilerler," şeklinde konuştu.

Açıklamanın hemen ardından iş makineleriyle temel kazısına başlandı. Proje kapsamında toplamda 56 konut, 90 iş yeri (4'ü depo), 160 araçlık otopark, oyun ve yeşil alanlar ile mescit yapılacak.

Programa, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Raci Bülbül ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Siirt'te uygulanacak Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yer teslimi yapılarak temel kazılarına başlandı.

Siirt'te uygulanacak Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yer teslimi yapılarak temel kazılarına başlandı.