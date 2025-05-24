Siirt'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

Siirt'te gerçekleşen üzücü bir trafik kazasında 4 kişi yaralandı. A.A. öncülüğündeki 34 FE 7769 plakalı otomobil, Siirt-Tillo Çevre Yolu'nda K.E.'nin kullandığı 16 APG 874 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza sonucunda, sürücüler ve her iki aracın içinde bulunan toplam 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından, durumun aciliyeti üzerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne intikal ettirilerek tedavi altına alındı. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.