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Siirt'te Türk Mutfağı Haftası Kapsamında Yemek Yarışması Düzenlendi

Siirt’te düzenlenen yemek yarışmasında 57 yarışmacı, yöresel lezzetlerini sergiledi. Dereceye girenler ödüllendirilecek.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 22:46
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 22:46
Siirt'te Türk Mutfağı Haftası Kapsamında Yemek Yarışması Düzenlendi

Siirt'te Türk Mutfağı Haftası Coşkusu

Siirt’te bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Yöresel Yemek Yarışması, 57 yarışmacının katılımıyla büyük bir başarıya imza attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde kutlanan Türk Mutfağı Haftası, Siirt Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen bu özel organizasyonla daha da anlam kazandı.

Yarışmanın Detayları

Yarışma, Tarım ve Ağaç Müzesi'nde düzenlendi. Yarışmacılar, Siirt'in zengin mutfak kültüründen seçtikleri perde pilavı, ekşili Siirt dolması gibi ana yemeklerin yanı sıra varak keak (pekmez tatlısı) ve gebole gibi tatlı çeşitleriyle hünerlerini sergiledi.

Jüri üyeleri, masaları dolaşarak her bir yemeği ve tatlıyı titizlikle puanladı. İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, katılımın yoğun olduğunu belirterek, Türk mutfağının 21-27 Mayıs tarihleri arasında yine eşsiz bir serüven sunduğunu ifade etti. Tekin, “İlimizde düzenlediğimiz bu yöresel yemek yarışı, geleneksel hale geldi.” dedi.

Yarışmanın Geleceği

Yemek ve tatlı kategorilerinde toplamda 57 başvuru yapıldığını belirten Tekin, ödüllerin dereceye girenlere verileceğini de sözlerine ekledi. Yarışmada Şef Erdal Türksoy, sunulan yemeklerin lezzetleri konusunda yarışmanın zorlu geçtiğini ifade ederek, "Siirt'in meşhur yemekleri ve tatlıları göz doldurucuydu. Şehrimizin mutfak kültürünü dünyaya tanıtacağız" dedi.

Yemek kategorisinde yarışan Esma Öztanık, yöresel lezzetlerin bu yarışma ile tanıtılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dereceye girenlerin isimleri, yarın düzenlenecek törenle açıklanacak. Kullanıcıların bu önemli etkinliği kaçırmamaları için not almaları öneriliyor.

Programa, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, diğer kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Siirt'te bu yıl dördüncüsü yapılan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Yöresel Yemek Yarışması'nda 57...

Siirt'te bu yıl dördüncüsü yapılan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Yöresel Yemek Yarışması'nda 57 yarışmacı hünerlerini sergiledi.

Siirt'te bu yıl dördüncüsü yapılan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Yöresel Yemek Yarışması'nda 57...

Siirt'te bu yıl dördüncüsü yapılan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Yöresel Yemek Yarışması'nda 57 yarışmacı hünerlerini sergiledi.

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