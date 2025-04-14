Şile Açıklarındaki Arızalı Tekne Başarıyla Kurtarıldı

Şile açıklarında meydana gelen arıza sonrası, içinde 4 kişinin bulunduğu tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Anadolu Karaburun açıklarında arızalanan tekne için hızlı müdahale gerçekleştirildi.
Bölgeye ulaşan KEGM-5 hızlı tahlisiye botu, arızalı tekneyi yedekleyerek güvenli bir şekilde Türkeli Balıkçı Barınağı'na yanaştırdı.
Şile açıklarında arızalanan ve içinde 4 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.