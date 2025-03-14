Sincan'da Kardeşinin Sevgilisini Vuran Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara'nın Sincan ilçesinde, kardeşinin sevgilisi olduğu öne sürülen kişiyi silahla vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 00:05
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 00:05
Sincan'da Kardeşinin Sevgilisini Vuran Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara'nın Sincan ilçesinde, kardeşinin sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyi silahla vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Olayın ayrıntılarına göre, Sincan'da sevgilisi İ.D. ile tartışan H.Ç.A, ağabeyi M.Ç'yi telefonla arayarak bulundukları eve gelmesini rica etti. Eve gelen M.Ç, burada İ.D’yi silahla vurdu.

Olay sonrası, ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Sağlık görevlileri, İ.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili H.Ç.A. ve M.Ç, gözaltına alınarak Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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