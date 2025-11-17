Sincan'da Mavi Balonlar: 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde Diyabet Farkındalığı

Sincan Belediyesi 14 Kasım'da Diyabet Farkındalığı İçin Bir Araya Getirdi

Sincan Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında diyabetli çocuklar ve aileleri için özel bir yemek programı düzenledi. Etkinlik, diyabete dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Çocuklar ve Aileler Mavi Balonlarla Umudu Gökyüzüne Bıraktı

Programda katılımcılar, diyabetin ve umudun simgesi olan mavi balonları gökyüzüne bıraktı. Gökyüzünde oluşan renkli görüntüler, çocukların sevinciyle birleşti ve etkinlik anlamlı karelere sahne oldu.

Sözleriyle Destek Verdi

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, program açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Tip 1 diyabetin zorluğunu yaşayan bilir. Bununla mücadele etmek gerçekten zor. Her şey bir tarafa yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. İnşallah bu dayanışmamız, birlikteliğimiz hep devam eder diye temenni ediyorum. Söz verdiğimiz gibi elimizden gelen her konuda yanınızdayız ve olmaya da devam edeceğiz."

Program sonunda Başkan Ercan, çocuklarla birlikte mavi balonları gökyüzüne bırakarak diyabet farkındalığını görünür kıldı. Etkinlik, hem dayanışma mesajı hem de toplumsal duyarlılığın güçlendiği bir buluşma olarak kayda geçti.

SİNCAN BELEDİYESİ, 14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ KAPSAMINDA DİYABETLİ ÇOCUKLAR VE AİLELERİ İÇİN ÖZEL BİR YEMEK PROGRAMI DÜZENLEDİ.