Sındırgı’da Deprem: BAÜN MYO Dersleri Uzaktan Eğitime Geçti

BAÜN'den Sındırgı Meslek Yüksekokulu için uzaktan eğitim kararı

Balıkesir Üniversitesi Senatosu, devam eden deprem fırtınası gerekçesiyle Sındırgı Meslek Yüksek Okulu (MYO)nda ders ve sınavların uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesine oy birliğiyle karar verdi.

Kararın gerekçesi

Kararda, 6 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremler ile artçı sarsıntıların sürdüğü, çok sayıda binanın hasar gördüğü ve öğrencilerin barınma sorunları yaşadığı vurgulandı.

Uygulama ve süreç

Alınan karar, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi uygulaması için geçerli olacak. Karar, BAÜN Eğitim-Öğretim Komisyonu'nun önerisi doğrultusunda hazırlanarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulacak.

Senato tarafından alınan bu tedbir, öğrenci güvenliği ve eğitim sürekliliğini sağlama amacı taşırken, konuya ilişkin ek düzenlemeler ve bilgilendirmeler yetkili mercilerce duyurulacaktır.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SENATOSU DEVAM EDEN DEPREM FIRTINASI NEDENİ İLE SINDIRGI MESLEK YÜKSEK OKULU (MYO)'DA DERSLER UZAKTAN EĞİTİME KARAR ALDI.