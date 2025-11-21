Sındırgı'da Deprem Sonrası Dayanışma ve Moral Etkinliği

10 Ağustos ve 27 Ekim depremleri ile devam eden artçı sarsıntıların ardından, ilçe genelindeki sivil toplum kuruluşları Cumhuriyet Meydanı ve okullarda düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Pilav ikramı yapıldı, kurbanlar kesildi ve hatimler okundu.

Birlikte olmak moral kaynağımız

Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, etkinlikte birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Kaymakam Koyuncu, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

" Hep birlikte zor günlerden geçiyoruz. Deprem bizde derin izler bıraktı. Biliyoruz ki evlerimiz yapılıyor, işyerlerimiz onarılacak. Ama önemli olan kalplerimizi moralimizi iyi tutmaktır. Bugün burada sizlerin birlik ve beraberlik içinde bir araya gelmemiz hepimiz için en büyük moral ve motivasyon kaynağı oldu kesilen kurbanlar edilen hatim dualar stklarımızın bir tek yürek şekilde bu organizasyonu yapması hepimizi mutlu etti. Birlik ve beraberlik içinde Sındırgımızın aşamayacağı problem, sorun yok. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. İnşallah yaşadığımız depremlerin üzerine hep beraber devletimiz tüm gücüyle sileceğine eminiz ve silmeye devam ediyor. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Diyanet ve STK'ların katkısı

Sındırgı İlçe Müftüsü Sami Türkel etkinlikte Diyanet ve STK iş birliğini vurguladı:

"Bütün sivil toplum kuruluşlarımız ve Diyanet Vakfımızla bir organizasyon gerçekleştirdik. Hatimler okuduk, kurbanlarımızı kestik, dualara eşlik ettik. Rabbim kabul etsin" dedi.

Kızılay Sındırgı Başkanı Talat Karakaya, organizasyon detaylarını paylaştı:

"Burada 2 büyükbaş ve 10 küçükbaş hayvan kestik ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 5 bin kişilik pilav hazırladık; yarısını meydanda, yarısını okullarda dağıttık. Yaklaşık 100 hatim okundu ve böyle bir hayrı tertip ettik" şeklinde konuştu.

Etkinlikteki destek ve duaları değerlendiren Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Güner ise şunları söyledi:

" Depremlerde evlerimiz iş yerlerimiz yıkıldı. Allah’a şükür ikinci depremde hiçbir can kaybımız olmadı. Hatimler okundu dualar edildi, kurbanlar kesildi. Allah kabul etsin" dedi.

Dayanışma ve moral

Etkinlik kapsamında 2 büyükbaş ve 10 küçükbaş hayvan kesimi, 5 bin kişilik pilav dağıtımı ve yaklaşık 100 hatim okundu. Program, Sındırgı’da deprem sonrası dayanışmayı ve moral duygusunu güçlendirmek amacıyla düzenlendi.

