Sinop Ayancık'ta Berber Dükkanına Silahlı Saldırı: O Anlar Kamerada

Sinop Ayancık'ta Berber Dükkanına Silahlı Saldırı

Olay anı güvenlik kamerasında

Sinop’un Ayancık ilçesinde motosikletli iki kişinin berber dükkanına silahlı saldırısı anbean kaydedildi.

Dün saat 18.30 sıralarında, Dr. Haşim Örnek Caddesi üzerinde bulunan Murat Yıldız’a ait berber dükkanı'na motosikletle gelen kimliği belirsiz kasklı 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Şüpheliler 7-8 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kurşunların isabet ettiği berber bacaklarından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. O sırada tıraş olmakta olan müşteri ise yara almadan kurtuldu.

Olay anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralanan Murat Yıldız, "Beni ölümle tehdit ettiler. Geldiler, kurşunladılar. Bu olayın aydınlatılmasını istiyorum" dedi.

